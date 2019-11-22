Гибель 39 мигрантов в грузовике: в Британии арестовали еще одного подозреваемого
Британская полиция арестовала 23-летнего жителя Северной Ирландии в рамках расследования гибели 39 вьетнамцев, найденных в грузовике недалеко от Лондона в прошлом месяце.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Он был арестован по подозрению в заговоре с целью торговли людьми и сговоре с целью содействия незаконной иммиграции и остается под стражей", - говорится в заявлении полиции Эссекса.
Жертвы - 31 мужчина и восемь женщин - были найдены в грузовом контейнере в промышленном районе Грейс недалеко от доков на реке Темзе 23 октября.
Водитель грузовика, также житель Северной Ирландии, был обвинен в 39 случаях непреднамеренного убийства, сговоре с целью торговли людьми и отмывании денег.
В тех же преступлениях обвиняется еще один подозреваемый, и британские власти пытаются экстрадировать его из Дублина.
Полиция также разыскивает двух братьев из Северной Ирландии. Кроме того, в связи с гибелью людей полиция Вьетнама арестовала в стране 10 человек.