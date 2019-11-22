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В Австрії злодій на вантажівці вкрав 20 тонн шоколаду

П'ятниця, 22 листопада 2019, 14:55

В Австрії зловмисник обманом змусив фабрику видати йому 20-тонну вантажівку з шоколадом вартістю 50 тисяч євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Фабрика з виробництва шоколаду попросила місцеву компанію перевезти продукцію Milka з Австрії в Бельгію. Австрійська компанія передала контракт угорській транспортній фірмі, яка потім найняла чеського підрядника для виконання угоди.

Тому коли чеська вантажівка прибула на завод в австрійському місті Блуденц, робітники заводу завантажили шоколад без будь-яких підозр.

Водій чеської вантажівки використовував підроблені документи, щоб отримати вантаж. Шоколад так і не досяг пункту призначення, і вантажівка, і водій зникли безвісти.

Слідчі виявили, що номерні знаки на транспортний засіб були викрадені і що водій не працює на чеську компанію.

"В останні роки ми спостерігали низку окремих випадків, коли завантажені вантажівки не прибували в пункт призначення, в тому числі і з шоколадом", - повідомила прессекретар поліції.

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