В Австрии вор на грузовике украл 20 тонн шоколада

В Австрии злоумышленник обманом заставил фабрику выдать ему 20-тонный грузовик с шоколадом стоимостью 50 тысяч евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Фабрика по производству шоколада попросила местную компанию перевезти продукцию Milka из Австрии в Бельгию. Австрийская компания передала контракт венгерской транспортной фирме, которая затем наняла чешского подрядчика для выполнения сделки.

Поэтому когда чешский грузовик прибыл на завод в австрийском городе Блуденц, рабочие завода погрузили шоколад без каких-либо подозрений.

Водитель чешского грузовика использовал поддельные документы, чтобы получить груз. Шоколад так и не достиг пункта назначения, и грузовик, и водитель пропали без вести.

Следователи обнаружили, что номерные знаки на транспортном средстве были украдены и что водитель не работает на чешскую компанию.

"В последние годы мы наблюдали ряд отдельных случаев, когда загруженные грузовики не прибывали в пункт назначения, в том числе и с шоколадом", - сообщила пресс-секретарь полиции.