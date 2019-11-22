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Російський корабель порушив кордони Швеції

П'ятниця, 22 листопада 2019, 18:49

Збройні сили Швеції повідомили, що російський корабель без дозволу увійшов у шведські територіальні води.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на газету Aftonbladet.

Повідомляється, що російський державний корабель увійшов у шведські територіальні води на захід від Гетеборга.

Порушення сталося у неділю і про нього повідомили уряд.

"Оскільки у судна не було діючого дозволу, Збройні сили розцінюють це як порушення правил перебування на території країни", - заявив представник Збройних сил Швеції Філіп Саймон.

Як повідомлялося, уряд Швеції планує ввести новий податок для фінансової галузі, щоб фінансувати більш високі витрати на оборону на тлі зусиль з протидії військовому нарощуванню Росії в Балтійському морі.

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