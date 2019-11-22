Арбітраж в Гаазі змінив назву "морської справи" України проти РФ і визначив графік

Арбітражний трибунал в Гаазі оприлюднив перший процедурний наказ, яким затверджено правила призначення, регламент та графік роботи Арбітражу. Від сьогодні справа має назву: "Спір щодо затримання трьох українських військово-морських кораблів та членів їхніх екіпажів".

Як повідомляє "Європейська правда", про це написала на своїй сторінці у Facebook заступниця глави МЗС, агент України у цій справі Лана Зеркаль.

"Для нас було дуже важливо зафіксувати в назві не лише порушення Росією норм міжнародного права, але і відобразити, що цей спір стосується наших моряків, які провели 9 місяців у в’язниці. І Арбітраж нас почув. Позитивом можна вважати і те, що РФ не вдалося затягнути нас і Арбітраж у тривалий та багатоступеневий процес", - написала Зеркаль.

Відповідно до розкладу, Україна має подати свій меморандум за 6 місяців, але може зробити це і раніше. Від моменту подачі у росіян буде 3 місяці для того, щоб скористатись своїм правом і висловити заперечення щодо юрисдикції.

При цьому Україна має право прокоментувати заперечення росіян і звернутися до Арбітражу з проханням їх відхилити. "Наша позиція полягає в тому, що визначити питання юрисдикції у цій справі окремо від розгляду фактів неможливо", - зазначила Зеркаль.

Відповідно, Арбітраж має визначити, чи дійсно є підстави для розділення процесу на дві стадії (юрисдикційну та по суті) та прийме рішення щодо подальших стадій розгляду справи.

У разі прийняття рішення щодо розділення процесу на дві стадії Україна отримає 3 місяці на підготовку відповіді на російські заперечення. Якщо розділення не відбудеться, то росіяни будуть змушені подати свій контрмеморандум протягом 6 місяців від дати винесення Арбітражем рішення про відхилення розгляду попередніх заперечень РФ на юрисдикційній стадії.

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Арбітраж також визначив, що письмові позиції сторін будуть оприлюднені в момент початку усних слухань.

Крім того, промови агентів будуть відкритими, а щодо доступу громадськості до решти слухань, рішення будуть прийняті Арбітражем додатково напередодні слухань.

Нагадаємо, Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року на запит України зобов‘язав Росію негайно повернути під контроль України "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" та 24 членів їхніх екіпажів.

7 вересня 2019 року моряків обміняли і повернули в Україну. 18 листопада Москва повернула Києву захоплені біля Керченської протоки українські кораблі.