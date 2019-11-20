Зеркаль сподівається, що у Зеленського не зупинять міжнародні позови заради миру з РФ

Заступниця глави МЗС Олена Зеркаль сподівається, що міжнародні позови України проти Росії не будуть припинені за президентства Зеленського.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона розказала в інтерв’ю в ефірі 24 каналу.

"Міністр закордонних справ на одному з ефірів сказав, що є запит суспільства на мир з Росією, і що президент має намір виконати цей запит", - сказала вона.

На уточнююче запитання, які наслідки це може мати для міжнародних позовів України проти Росії, Зеркаль сказала, що не хоче робити припущень. Але вона висловила сподівання, що позови не будуть припинені.

Вона також навела приклад міжнародної справи Нікарагуа проти США, у процесі якої Нікарагуа вирішила зняти всі претензії до Сполучених Штатів після зміни влади.

"Була справа "Нікарагуа проти США" і Нікарагуа виграла попередні заходи, які Сполучені Штати не виконували. Вони їх звинувачували у військовій присутності і впливі на політичні процеси в Нікарагуа, що вони постачають зброю… А потім в Нікарагуа змінилася влада, і нова влада подала прохання в суд, що вони досягли мирного врегулювання зі США і не будуть далі продовжувати процес", - розповіла Зеркаль.

Вона підкреслила, що після призупинення судового процесу його поновлення не можливе.

Нагадаємо, раніше Зеркаль підтвердила, що зовсім скоро планує залишити роботу в МЗС.