Трамп заявив, що Йованович відмовилася повісити його фото у посольстві в Києві

Президент США Дональд Трамп заявив, що колишній посол в Україні Марі Йованович, яка дала свідчення в ході розслідування про імпічмент, відмовилася повісити його фотографію в посольстві США в Києві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Трамп заявив, що Йованович "не хотіла вішати мою фотографію в посольстві" в Києві. Подробиць тієї ситуації президент США не розповів.

Трамп також сказав, що чув "погані речі" про Йованович. "Цей посол, про яку всі говорять, що вона була такою прекрасною, але вона не повісила мою фотографію в посольстві. Вона говорила про мене погано, вона не захистила б мене, і я маю право змінити посла", - сказав він.

"За стандартом ви розміщаєте фотографію президента Сполучених Штатів в посольстві. Ця жінка не була ангелом, домовилися? ", - додав Трамп.

Минулого тижня Йованович заявила, що її звільнили через "помилкові заяви" людей з "сумнівними мотивами".

Вона була одним з 12 свідків, які давали свідчення протягом останніх двох тижнів в ході розслідування у справі про імпічмент.

У жовтні вона також давала свідчення на закритому засіданні комітету і заявила, що зусилля адвоката президента Руді Джуліані суперечили політиці США. Вона заявила, що Джуліані домагався її відсторонення з посади, оскільки вона відмовилася тиснути на українців для розслідування проти Джо Байдена та його сина.

У травні Йованович відкликали з посади посла США в Україні. Під час телефонної розмови із Володимиром Зеленським у липні Трамп критикував її роботу, але пізніше заявив, що не знає її.

Як відомо, 13 листопада Палата представників Конгресу США розпочала публічну фазу слухань у справі імпічменту Трампа. Перед законодавцями вже виступили двоє свідків – тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор і заступник помічника державного секретаря з європейських та євразійських справ Джордж Кент.

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