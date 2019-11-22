Трамп заявил, что Йованович отказалась повесить его фото в посольстве в Киеве

Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший посол в Украине Мари Йованович, давшая показания в ходе расследования об импичменте, отказалась повесить его фотографию в посольстве США в Киеве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Трамп заявил, что Йованович "не хотела вешать мою фотографию в посольстве" в Киеве. Подробностей той ситуации президент США не рассказал.

Трамп также сказал, что слышал о "плохих вещах" о Йованович. "Этот посол, о которой все говорят, что она была такой прекрасной, но она не повесила мою фотографию в посольстве. Она говорила обо мне плохо, она не защитила бы меня, и я имею право сменить посла", - сказал он.

"По стандарту вы помещаете фотографию президента Соединенных Штатов в посольстве. Эта женщина не была ангелом, договорились?", - добавил Трамп.

На прошлой неделе Йованович заявила, что ее уволили из-за "ложных заявлений" людей с "сомнительными мотивами".

Она была одним из 12 свидетелей, которые давали показания в течение последних двух недель в ходе расследования по делу об импичменте.

В октябре Йованович уже давала показания на закрытом заседании комитета и заявила, что усилия Джулиани противоречили политике США. Она заявила, что Джулиани добивался ее отстранения от должности, поскольку она отказалась оказывать давление на украинцев ради расследования против Джо Байдена и его сына.

Йованович в мае отозвали с должности посла США в Украине. Во время телефонного разговора с Зеленским в июле Трамп критиковал ее работу, но позже заявил, что не знает ее.

Читайте также: "Импичмент идет к финалу: несет ли "Украинагейт" реальную угрозу для Дональда Трампа".