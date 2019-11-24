Прем’єр Британії спростував інформацію про скорочення чисельності армії

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон спростував інформацію про плани скорочення чисельності війська до 60-65 тисяч.

Про це він заявив під час презентації маніфесту консерваторів у неділю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Не буде скорочень в армії у жодній формі, ми збережемо її чисельність" - сказав Джонсон.

Також він додав, що Британія збільшує фінансування збройних сил, виконуючи зобов’язання в рамках НАТО щодо витрат 2% ВВП на оборону.

Раніше The Times повідомила, що військове керівництво Британії обговорює плани щодо скорочення чисельності британської армії і здачі в оренду США одного з авіаносців.

Високопоставлені офіцери, за даними видання, розглядають можливість скорочення армії до 60 000 - 65 000 осіб – найменшої кількості за століття.