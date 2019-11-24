На президентських виборах у Румунії перемагає чинний глава держави - екзит-пол

Чинний президент Румунії Клаус Йоханніс впевнено перемагає в другому турі виборів глави держави.

Про це повідомляє "Європейська правда", із посиланням на результати екзит-полу Румунського інституту оцінки і планування.

Згідно ньому, Краус Йоханніса набрав 66,5% голосів, а його суперниця, експрем'єр від соціал-демократів Віоріка Данчіле - 33,5%.

За даними Центрального виборчого бюро Румунії У голосуванні взяли участь 49,7% виборців.

Нагадаємо, у першому турі Йоганніс переміг з результатом 37,8%, Денчіле набрала 22,2%.

У разі перемоги Йоганніс, відомий активною боротьбою з хабарництвом та підтримкою його дій Заходом, зможе призначити головних прокурорів, які рішуче боротимуться з повсюдною корупцією.

Переобрання Йоганніса також має підвищити шанси Ліберальної партії сформувати коаліційний уряд після парламентських виборів, які повинні відбутися в 2020 році.