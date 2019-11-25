В Європі вперше затримали підводний човен з наркотиками: на борту 3 тонни кокаїну

Іспанська поліція в неділю перехопила підводний човен для перевезення наркотиків біля узбережжя Галісії в північно-західній частині країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Міжнародна операція Національної поліції, Цивільної гвардії і Митного нагляду завершилася захопленням субмарини недалеко від пляжу Хіо в провінції Понтеведра. Це - перший випадок в Європі із захопленням подібного транспортного засобу для перевезення наркотиків.

Субмарина перевозила близько 3000 кг кокаїну. Вона була зроблена в Гайані, її довжина становить 22 метри, а в Європу вона прибула з Колумбії. Два члени екіпажу, еквадорці, були заарештовані.

Субмарини регулярно використовуються наркокартелями для перевезення наркотиків з Латинської Америки в США. З 2006 року також з'являлася інформація, що подібні субмарини відправляли до Іспанії і Африки, але їх так жодного разу і не вдалося конфіскувати.

Джерела видання повідомили, що судно "експлуатувалося роками". Вони підрахували, що субмарина могла робити "як мінімум дві поїздки з вантажем на рік".