В Італії через негоду обвалився віадук

На півночі Італії через зсув ґрунту в неділю обвалилася частина автомобільної траси, що з'єднує міста Савона і Турин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Ansa.

В результаті обвалення віадука на шляху за півтора кілометра від затопленої після дощів Савони утворилась діра завдовжки 30 метрів. На місце одразу прибули екстрені служби.

Шукаючи ймовірних постраждалих, місцева влада скерувала на місце вишколених собак. Проте, за словами чиновників, жертв вдалося уникнути.

Компанія SIAS, яка експлуатує автомагістраль, проводить розслідування для оцінки ситуації.

Обвал біля Савони нагадує про трагедію на мосту в Генуї в 2018 році. Тоді в результаті обвалення мосту Моранді внаслідок зливи загинули 43 людини.

Нагадаємо, у Франції в результаті повені на південному сході країни протягом вихідних загинули чотири людини.