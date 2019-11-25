В Италии из-за непогоды обрушился 30-метровый виадук

На севере Италии из-за оползня в воскресенье обвалилась часть автомобильной трассы, соединяющей города Савона и Турин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ansa.

В результате обрушения виадука на дороге в полутора километрах от затопленной после дождей Савоны образовалась дыра длиной 30 метров. На место сразу прибыли экстренные службы.

Для поиска возможных пострадавших местные власти направили на место служебных собак. Однако, по словам чиновников, жертв удалось избежать.

Компания SIAS, которая эксплуатирует автомагистраль, проводит расследование для оценки ситуации.

Обвал возле Савоны напоминает о трагедии на мосту в Генуе в 2018 году. Тогда в результате обрушения моста Моранди в результате ливней погибли 43 человека.

Напомним, во Франции в результате наводнения на юго-востоке страны в течение выходных погибли четыре человека.