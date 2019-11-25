Європейські поліцейські провели операцію проти активності ІДІЛ в інтернеті

Європейські поліцейські агентства закрили кілька інтернет-серверів, використовуваних терористичним угрупованням "Ісламська держава", що стало значним ударом для її здатності поширювати пропаганду у мережі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Операція дозволила знешкодити велику кількість облікових записів і вебсайтів, керованих інформаційним підрозділом ІДІЛ.

"Вони зникли з важливої частини інтернету", - заявив представник бельгійської прокуратури Ерік Ван Дер Сипт на пресконференції в штаб-квартирі Європолу в Гаазі.

"Я не можу сказати, що на даний момент це 100%, ми побачимо, як вони оговтаються від цього удару. Для їх повернення у мережу будуть потрібні величезні зусилля" – додав він.

Співробітники поліції, які беруть участь у спільних акціях Європолу, і поліцейських відомств в 11 країнах, заявили, що минулого тижня близько 26 000 одиниць були відключені від мережі, в тому числі велика кількість каналів зв'язку.

Європол раніше заявив, що співпрацював з дев'ятьма найбільшими інтернет-платформами для протидії пропагандистським операціям "Ісламської держави", в тому числі з Google, Twitter, Instagram і Telegram.