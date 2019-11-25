Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Польская армия возвращается к эксплуатации советских МиГ-29

В Суде ЕС подтверждают: Германия подала апелляцию по газопроводу OPAL

Россия нанесла авиаудары по городам Сирии: уничтожена важная больница

Крупнейшую коллекцию драгоценностей Европы ограбили на миллиард евро






Европейские полицейские провели операцию против активности ИГИЛ в интернете

Понедельник, 25 ноября 2019, 17:14

Европейские полицейские агентства закрыли несколько интернет-серверов, используемых террористическим группировкам "Исламское государство", что стало значительным ударом для ее способности распространять пропаганду в сети.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Операция позволила обезвредить большое количество учетных записей и сайтов, управляемых информационным подразделением ИГИЛ.

"Они исчезли из важной части интернета", - заявил представитель бельгийской прокуратуры Эрик Ван Дер Сипт на пресс-конференции в штаб-квартире Европола в Гааге.

"Я не могу сказать, что на данный момент это 100%, мы увидим, как они оправятся от этого удара. Для их возвращения в сеть потребуются огромные усилия", - добавил он.

Сотрудники полиции, которые участвуют в совместных акциях Европола и полицейских ведомств в 11 странах, заявили, что на прошлой неделе около 26 тысяч единиц были отключены от сети, в том числе большое количество каналов связи.

Европол ранее заявил, что сотрудничал с девятью крупнейшими интернет-платформами для противодействия пропагандистским операциям "Исламского государства", в том числе с Google, Twitter, Instagram и Telegram.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
кибербезопасность терроризм
powered by lun.ua