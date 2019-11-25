Европейские полицейские провели операцию против активности ИГИЛ в интернете

Европейские полицейские агентства закрыли несколько интернет-серверов, используемых террористическим группировкам "Исламское государство", что стало значительным ударом для ее способности распространять пропаганду в сети.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Операция позволила обезвредить большое количество учетных записей и сайтов, управляемых информационным подразделением ИГИЛ.

"Они исчезли из важной части интернета", - заявил представитель бельгийской прокуратуры Эрик Ван Дер Сипт на пресс-конференции в штаб-квартире Европола в Гааге.

"Я не могу сказать, что на данный момент это 100%, мы увидим, как они оправятся от этого удара. Для их возвращения в сеть потребуются огромные усилия", - добавил он.

Сотрудники полиции, которые участвуют в совместных акциях Европола и полицейских ведомств в 11 странах, заявили, что на прошлой неделе около 26 тысяч единиц были отключены от сети, в том числе большое количество каналов связи.

Европол ранее заявил, что сотрудничал с девятью крупнейшими интернет-платформами для противодействия пропагандистским операциям "Исламского государства", в том числе с Google, Twitter, Instagram и Telegram.