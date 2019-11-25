Німецьких військових підозрюють у вбивстві 18 морських свиней під час навчань на Балтиці

У Німеччині повідомили про проведення розслідування того, чи була пов’язана загибель 18 морських свиней в Балтійському морі з операцією з розмінування раніше цього року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Представник Міністерства оборони Німеччини заявив у понеділок, що досі не встановлено прямий зв'язок між знешкодженням 42 мін часів Другої світової війни і загибеллю морських ссавців, які перебувають під загрозою зникнення.

Представник Міноборони сказав, що якщо зв'язок буде знайдений "нам, очевидно, буде дуже прикро через це".

Міни були знешкоджені в серпні під час маневрів НАТО, після попередження цивільних органів влади про те, що вони стають все більш небезпечними з часом.

Представник міністерства навколишнього середовища Стефан Габріель Хауфе заявив, що вибух стався в морському заповіднику і що морські свині в Балтійському морі користуються "особливо суворим захистом."

"Я очікую, що Аннегрет Крамп-Карренбауер (міністр оборони Німеччини – ред.) нарешті зверне увагу на міжнародний статус захисту морських свиней і утримається від підриву боєприпасів", - сказав представник "зелених" Ян Філіп Альбрехт.