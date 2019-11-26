Землетрус в Албанії: у місті Дуррес з-під завалів врятували 23 людини

Щонайменше, 23 людини були врятовані в албанському місті Дуррес з-під уламків будівель, зруйнованих сильним землетрусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на албанське видання Faktor.

О 9:18 за місцевим часом в зруйнованому 6-поверховому будинку врятували літнього чоловіка. Про стан його здоров'я поки нічого невідомо.

22 інших постраждалих були врятовані у період до 9 години ранку. Вони були доставлені в лікарню для надання медичної допомоги. Всі вони перебували під уламками з 4 до 9 ранку.

Один з користувачів Twitter також опублікував відео з порятунком з-під уламків 10-річного хлопчика.

У той же час, посол Туреччини в Албанії заявив про порятунок з-під уламків готелю групи з приблизно 20 громадян Туреччини.

Ахмет Йорук сказав CNN Turk, що турки зупинилися в готелі в місті Дуррес, одному з найбільш постраждалих районів від землетрусу. Ймовірно, мова йде про ту ж групу врятованих, про яку написали албанські ЗМІ.

Нагадаємо, потужний землетрус магнітудою 6,4 стався сьогодні вранці в Адріатичному морі поблизу узбережжя Албанії, і також відчувався у Косово та Греції.

У вересні в Албанії стався землетрус магнітудою 5,8, через який травмувалося 105 людей і сотні будинків були пошкоджені. Це був найпотужніший землетрус в Албанії за останні 30 років.