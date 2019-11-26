Землетрясение в Албании: в Дурресе из-под завалов спасли 23 человека

По меньшей мере, 23 человека были спасены в албанском городе Дуррес из-под обломков зданий, разрушенных сильным землетрясением.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на албанское издание Faktor.

В 9:18 по местному времени в разрушенном 6-этажном доме спасли пожилого мужчину. О состоянии его здоровья пока ничего неизвестно.

22 других пострадавших были спасены в период до 9:00. Они были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Все они находились под обломками с 4 до 9 утра.

Один из пользователей Twitter также опубликовал видео со спасением из-под обломков 10-летнего мальчика.

В то же время посол Турции в Албании заявил о спасении из-под обломков отеля группы примерно из 20 граждан Турции.

Ахмет Йорук сказал CNN Turk, что турки остановились в отеле в городе Дуррес, одном из наиболее пострадавших районов от землетрясения. Вероятно, речь идет о той же группу спасенных, о которой написали албанские СМИ.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло сегодня утром в Адриатическом море у побережья Албании, также толчки ощущались в Косове и Греции.

В сентябре в Албании произошло землетрясение магнитудой 5,8, в результате которого получили травмы 105 человек и сотни домов были повреждены. Это было самое мощное землетрясение в Албании за последние 30 лет.