Посла США у Берліні обурили заяви німецького міністра про американських шпигунів

Посол США в Берліні різко розкритикував міністра економіки Німеччини Петера Альтмаєра за пропозицію провести паралель між китайським і американським шпигунством.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Скандал розгорівся через рішення Німеччини не забороняти китайському технологічному гігантові Huawei брати участь у розбудові мережі 5G в країні.

"Немає морального еквіваленту між Китаєм та Сполученими Штатами, і кожен, хто припускає це, ігнорує історію", - сказав посол США Річард Гренелл.

Уряд США закликає західних союзників заборонити Huawei брати участь в торгах за контрактами 5G, стверджуючи, що фірма дуже близька до китайської Комуністичної партії і китайських спецслужб.

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В ході теледебатів у неділю Петер Альтмаєр нагадав про скандал 2013 року навколо стеження США за союзниками по НАТО через Агентство національної безпеки. З'ясувалося, що АНБ навіть шпигувало за канцлеркою Ангелою Меркель.

Альтмаєр зазначив, що "Німеччина досі жодним чином не бойкотувала" США, незважаючи на скандал з АНБ.

"США також вимагають від своїх компаній, щоб вони передавали певну інформацію, необхідну для боротьби з тероризмом", - сказав він.

Китай є найбільшим торговим партнером Німеччини. Тим не менш, представники німецької розвідки також порадили уряду Меркель заборонити Huawei від розгортання 5G в Німеччині.

Посол Гренелл сказав, що прирівнювання дій уряду США до дій Комуністичної партії Китаю є "образою тисяч американських військовослужбовців, які допомагають забезпечити безпеку Німеччини, і мільйонів американців, прихильних до сильного західного альянсу".