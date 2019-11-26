Посла США в Берлине возмутили заявления немецкого министра об американских шпионах

Посол США в Берлине резко раскритиковал министра экономики Германии Петера Альтмайера за предложение провести параллель между китайским и американским шпионажем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Скандал разгорелся из-за решения Германии не запрещать китайскому технологическому гиганту Huawei участвовать в развитии сети 5G в стране.

"Нет морального эквивалента между Китаем и Соединенными Штатами, и каждый, кто предполагает это, игнорирует историю", - сказал посол США Ричард Гренелл.

Правительство США призывает западным союзникам запретить Huawei участвовать в торгах по контрактам 5G, утверждая, что фирма очень близка к китайской Коммунистической партии и китайским спецслужбам.

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В ходе теледебатов в воскресенье Петер Альтмайер напомнил о скандале 2013 года вокруг слежки США за союзниками по НАТО через Агентство национальной безопасности. Выяснилось, что АНБ даже шпионили за канцлером Ангелой Меркель.

Альтмайер отметил, что "Германия до сих пор никоим образом не бойкотировала" США, несмотря на скандал с АНБ.

"США также требуют от своих компаний, чтобы они передавали определенную информацию, необходимую для борьбы с терроризмом", - сказал он.

Китай является крупнейшим торговым партнером Германии. Тем не менее, представители немецкой разведки также посоветовали правительства Меркель запретить Huawei от развертывания 5G в Германии.

Посол Гренелл сказал, что приравнивание действий правительства США к действиям Коммунистической партии Китая является "оскорблением тысяч американских военнослужащих, которые помогают обеспечить безопасность Германии, и миллионов американцев, преданных сильному западному альянсу".