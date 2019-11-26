Посол ЄС розповів про найбільші здивування від життя в Україні

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що загалом має добрі враження про життя в Києві, але йому дуже не подобається, що в Україні "всі паркуються на тротуарах".

Про це йдеться в інтерв'ю посла "Європейській правді".

"Мені подобається архітектура в центрі, подобається те, що по центральній частині можна гуляти квартал за кварталом, взагалі не зустрічаючи цієї потворної радянської архітектури. Київ – місто, до якого іноземцям легко переїхати. Він дуже інтернаціональний! Ресторани, кафе, послуги – все це готове для переїзду людини з-за кордону", - каже Маасікас.

До столиці України посол переїхав з родиною й дітьми: "У мене дві доньки-тінейджерки. Ми знайшли тут для них школу. Вони, як діти з родини дипломатів, звикли переїжджати – це їхня третя школа. І, мушу сказати, їм там подобається".

Серед неприємних речей Маасікас вказує, що "у вас усі паркуються на тротуарах".

"Ну, трафік трафіком... але є одна така річ... У вас усі паркуються на тротуарах! Це... (посол розводить руками). Якби не це, то в усьому іншому переїзд в Україну став для мене дуже, дуже приємним досвідом", - зізнається дипломат.

"І, звичайно ж, головне, що вражає – це ваші люди. Їхня рішучість... Знаєте, що я хочу підкреслити: в більшості індоєвропейських мов, включаючи слов'янські, слово "незалежність" утворене через заперечення. Independence, independence, Unabhängigkeit, незалежність. І це – не випадковість. Це дуже чітко показує, що означає це слово для кожної з націй. Це – основа всього. Саме це я бачу в Україні. І я чудово розумію, від чого саме ви хочете бути незалежними", - додав він.

Читайте детальніше в інтерв'ю "Посол ЄС в Україні: І я, і Зеленський доживемо до того дня, коли мова піде і про ваше членство в ЄС".