Посол ЕС рассказал о своих впечатлениях от жизни в Украине

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что в целом у него сложились хорошие впечатления о жизни в Киеве, но ему очень не нравится, что в Украине "все паркуются на тротуарах".

Об этом говорится в интервью посла "Европейской правде".

"Мне нравится архитектура в центре, нравится то, что по центральной части можно гулять квартал за кварталом, вообще не встречая этой уродливой советской архитектуры. Киев - город, в который иностранцам легко переехать. Он очень интернациональный! Рестораны, кафе, услуги - все это готово для переезда человека из-за рубежа", - говорит Маасикас.

В столицу Украины посол переехал с семьей и детьми: "У меня две дочери-тинейджерки. Мы нашли здесь для них школу. Они, как дети из семьи дипломатов, привыкли переезжать - это их третье школа. И, должен сказать, им там нравится".

Среди неприятных вещей Маасикас указывает, что "у вас все паркуются на тротуарах".

"Ну, трафик трафиком... но есть одна такая вещь... У вас все паркуются на тротуарах! Это... (посол разводит руками). Если бы не это, то во всем остальном переезд в Украину стал для меня очень, очень приятным опытом", - признается дипломат.

"И, конечно же, главное, что поражает - это ваши люди. Их решимость... Знаете, что я хочу подчеркнуть: в большинстве индоевропейских языков, включая славянские, слово "независимость" образовано через отрицание. Independence, independence, Unabhängigkeit , независимость. И это - не случайность. Это очень четко показывает, что означает это слово для каждой из наций. Это - основа всего. Именно это я вижу в Украине. И я прекрасно понимаю, от чего именно вы хотите быть независимыми", - добавил он.

Читайте подробнее в интервью "Посол ЕС в Украине: И я, и Зеленский доживем до того дня, когда речь пойдет и о вашем членстве в ЕС".