Європарламент підтримав збільшення квот для українських експортерів м’яса птиці

Європарламент у вівторок погодив зміни в угоду про зону вільної торгівлі між ЄС і Україною, щоб обмежити імпорт дешевого українського м'яса птиці з допомогою юридичної лазівки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

У резолюції, прийнятій 444 голосами проти 128, депутати Європарламенту закликали Україну дотримуватися торгової угоди про співробітництво між ЄС і Україною.

Новий режим щодо м’яса птиці передбачає оформлення курячого філе з кісткою і без по єдиній тарифній лінії, а також підвищить обсяги, які Україна може експортувати в ЄС безмитно. Як тільки українські експортери вичерпають безмитну квоту, їм доведеться платити мита на додатковий експорт в ЄС.

"Ця модифікація гарантує, що виробники ЄС тепер будуть захищені від необмеженого імпорту м'яса птиці. В майбутньому Україна повинна поважати дух сумлінної співпраці з ЄС, у той час як ЄС повинен працювати над тим, щоб виключити лазівки. Я закликаю українських експортерів дотримуватися положень торговельної угоди, в тому числі дотримуватися санітарних і фітосанітарних правил" – сказав доповідач ЄП Еніко Дьйорі.

Змінений режим набуде чинності після схвалення Радою ЄС та ратифікації угоди Україною.

Як стало відомо у березні цього року, Єврокомісія досягла домовленості з Україною про зміну угоди про зону вільної торгівлі, що має на меті обмежити неконтрольоване ввезення курятини в ЄС. Євросоюз збільшить безмитні квоти на курятину з України і закриє хитру юридичну лазівку, яку використовувала компанія мільярдера Юрія Косюка.

Рішення стосувалося ситуації, якою висловлювали невдоволення європейські фермери. Йдеться про знайдений українською компанією "Миронівський хлібопродукт" спосіб обійти жорсткі обмеження на імпорт курячого філе в ЄС. Курятина з кісткою відправляється на заводи ЄС без сплати будь-яких мит, а далі кістку відрізають і продають як куряче філе.