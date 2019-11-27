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"Я був неправий": сенатор США визнав, що Україна не втручалася у американські вибори

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"Я був неправий": сенатор США визнав, що Україна не втручалася у американські вибори

Середа, 27 листопада 2019, 09:40

Сенатор-республіканець Джон Кеннеді заявив, що був неправий, що казав, що не знає, хто насправді - Україна чи Росія - стоїть за кібератакою 2016 року на сервер Демократичної партії. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Кеннеді заявив, що "неправильно зрозумів" запитання ведучого Fox News Кріса Уоллеса, і визнав, що докази вказують на втручання з боку Москви.

"Кріс правий. Я був неправий. Єдиний доказ, який я маю, і, гадаю, він переважає, це те, що Росія намагалась зламати комп'ютер Національного комітету Демократичної партії. Я не бачив свідчень того, що це прагнула зробити Україна", - сказав сенатор.

Минулого тижня колишня чиновниця Білого дому Фіона Гілл на слуханнях в Конгресі в рамках розслідування імпічменту президента Дональда Трампа заявила, що подібні заяви щодо України "створюють і поширюють" російські спецслужби.

Президент США Дональд Трамп висловився на користь дискредитованої теорії змови, відомої як "Crowdstrike", яка звинувачує Україну, а не Росію у втручанні у президентські вибори в США в 2016 році.

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Імпічмент Трампа США
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