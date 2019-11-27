Сенатор-республиканец Джон Кеннеди заявил, что был неправ, что говорил, что не знает, кто на самом деле - Украина или Россия - стоит за кибератакой 2016 года на сервер Демократической партии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Кеннеди заявил, что "неправильно понял" вопрос ведущего Fox News Криса Уоллеса, и признал, что улики указывают на вмешательство со стороны Москвы.

"Крис прав. Я был неправ. Единственное доказательство, которое у меня есть, это то, что Россия пыталась взломать компьютер Национального комитета Демократической партии. Я не видел свидетельств того, что это пыталась сделать Украина", - сказал сенатор.

На прошлой неделе бывшая чиновница Белого дома Фиона Хилл на слушаниях в Конгрессе в рамках расследования импичмента президента Дональда Трампа заявила, что подобные заявления в отношении Украины "создают и распространяют" российские спецслужбы.

Президент США Дональд Трамп высказался в пользу дискредитированной теории заговора, известной как "Crowdstrike", которая обвиняет Украину, а не Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.