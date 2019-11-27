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Президент Литви: санкції ЄС проти РФ мають зберігатися

Середа, 27 листопада 2019, 13:39

Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що санкції Європейського союзу проти Росії мають зберігатися.

Про це він сказав після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, виступ транслювався пресслужбою офісу президента України, повідомляє "Європейська правда"

"Ми вважаємо, що європейські санкції стосовно Росії мають зберігатися, тут ми згодні повністю з моїм колегою. І ми сподіваємося, що найближчим часом буде ухвалено конкретні рішення для врегулювання конфлікту на Донбасі, які будуть прийнятні для обох сторін", - сказав він.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв, що санкції проти РФ не знімуть до виконання нею мінських домовленостей.

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Литва санкції
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