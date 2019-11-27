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У Брюсселі заборонять пити алкоголь у пішохідних зонах центру міста

Середа, 27 листопада 2019, 14:15

Новим указом, що з'явиться наступного тижня, Брюссель має намір встановити заборону на споживання алкоголю в пішохідних зонах у центрі міста (тераси та святкування виключені) - з 1 лютого 2020 року до 1 серпня 2020 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Захід обмежений у часі, оскільки він припинить свою дію через шість місяців після набуття чинності", - йдеться в указі.

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"Після цього періоду буде проведено оцінку заходу", який передбачає штраф у розмірі 350 євро в разі порушення.

Кілька європейських столиць запровадили таку ж заборону. У той час як Мадрид, Дублін та Рим мають найсуворіші покарання у всьому ЄС, інші, такі як Берлін, Копенгаген чи Лісабон, продовжують утримуватися від ухвалення таких заходів.

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