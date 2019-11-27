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В Брюсселе запретят пить алкоголь в пешеходных зонах центра города

Среда, 27 ноября 2019, 14:15

Новым указом, который появится на следующей неделе, Брюссель намерен установить запрет на потребление алкоголя в пешеходных зонах в центре города (террасы и празднования исключены) - с 1 февраля 2020 по 1 августа 2020 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Мера ограничена во времени, так как она прекратит свое действие через шесть месяцев после вступления в силу", - говорится в указе.

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"После этого периода будет проведена оценка меры", предусматривающей штраф в размере 350 евро в случае нарушения.

Несколько европейских столиц ввели такой же запрет. В то время как Мадрид, Дублин и Рим имеют самые суровые наказания во всем ЕС, другие, такие как Берлин, Копенгаген или Лиссабон, продолжают воздерживаться от принятия таких мер.

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