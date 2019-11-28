Посла США в ЄС, який свідчив проти Трампа, звинуватили в сексуальних домаганнях

Три жінки публічно звинуватили посла США при Європейському Союзі Гордона Сондленда в сексуальних домаганнях. Сондленд і його адвокат заперечують звинувачення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Свідчення трьох жінок про домагання опублікували видання ProPublica і Portland Monthly.

Всі жінки мали професійні зв'язки з Сондлендом, починаючи від переговорів про потенційні інвестиції і закінчуючи пропозицією профорієнтації. Вони кажуть, що Сондленд відмовився від ділових відносин або іншим чином мстився в професійній сфері після того, як вони відкинули його домагання.

Вони звинувачують Сондленда в тому, що він намагався насильно поцілувати їх або доторкнутися до них небажаними способами.

Одна з жінок, Ніколь Фогель, є власницею видання Portland Monthly. У матеріалі зазначається її причетність до редакції видання, і йдеться, що ProPublica готувала матеріал неупереджено.

Сондленд заперечує звинувачення, називаючи їх "вигаданими". Його адвокат Джеймс МакДермотт написав редакції ProPublica, що в матеріалі робиться спроба "озброїти рух "Ме-Тоо" і дискредитувати Сондленда, в той час як він грає центральну роль в розслідування імпічменту президента Дональда Трампа".

"Це ганебна спроба використовувати те, що відбувається у Вашингтоні. З огляду на політичний клімат, в якому розгортаються поточні події, дехто може розглядати це завуальованим тиском на свідка", - сказав він.

Сондленд є одним з ключових свідків розслідування в рамках процедури імпічменту Трампа. На публічних слуханнях він заявив про пряму вказівку Трампа працювати з його адвокатом Руді Джуліані, щоб змусити українське керівництво почати справу проти Джо Байдена.