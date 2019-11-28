Посла США в ЕС, свидетельствовавшего против Трампа, обвинили в сексуальных домогательствах

Три женщины публично обвинили посла США при Европейском Союзе Гордона Сондленда в сексуальных домогательствах. Сондленд и его адвокат отрицают обвинения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Свидетельства трех женщин о домогательствах опубликовали издания ProPublica и Portland Monthly.

Все женщины имели профессиональные связи с Сондлендом, начиная от переговоров о потенциальных инвестициях и заканчивая предложением профориентации. Они говорят, что Сондленд отказался от деловых отношений или иным образом мстил в профессиональной сфере после того, как они отвергли его домогательства.

Они обвиняют Сондленда в том, что он пытался насильно поцеловать их или дотронуться до них нежелательными способами.

Одна из женщин, Николь Фогель, является владелицей издания Portland Monthly. В материале указывается ее причастность с редакцией издания, и говорится, что ProPublica была привлечена к докладу по обвинениям с беспристрастностью.

Сондленд отрицает обвинения, называя их "придуманными". Его адвокат Джеймс МакДермотт написал редакции ProPublica, что в материаледелается попытка "вооружить движение "Ме-Тоо" и дискредитировать Сондленда, в то время как он играет центральную роль в расследование импичмента президента Дональда Трампа.

"Это позорная попытка использовать то, что происходит в Вашингтоне. Учитывая политически климат, в котором разворачиваются текущие события, некоторые могут посчитать это завуалированным давлением на свидетеля".

Сондланд является одним из ключевых свидетелей расследования в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.