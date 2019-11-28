США і Британія запропонували експертів для комісії з відбору в суддівські органи

США та Велика Британія надіслали на адресу Вищої ради правосуддя пропозиції щодо міжнародних експертів до складу Комісії з питань доброчесності та етики.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті Офісу президента.

"27 листопада Агентство США з міжнародного розвитку та Посольство Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні надіслали на адресу Вищої ради правосуддя пропозиції щодо міжнародних експертів до складу Комісії з питань доброчесності та етики", - йдеться у повідомленні.

До складу комісії було запропоновано: Карлоса Кастресану (ексголова Міжнародної комісії проти безкарності у Гватемалі, створеної Організацією Об’єднаних Націй, член Міжнародної антикорупційної консультативної ради (МАКР) в Україні); Джованні Кесслера (колишній генеральний директор Європейського бюро з боротьби з шахрайством, член Міжнародної антикорупційної консультативної ради в Україні); Роберта Корді (член Державної комісії з питань етики, колишній начальник федерального Управління боротьби з корупцією в державній сфері (США).

До переліку експертів було включено Клаудіу Ескобар (екссуддя апеляційного суду Гватемали, отримала нагороду за розвиток демократії Democracy Award від Національного фонду підтримки демократії (NED) за відданість справі боротьби з корупцією та підтримки прав людини) на випадок, якщо хтось із трьох запропонованих експертів з певних причин не зможе виконувати функції члена Комісії.

Усі четверо експертів були раніше запропоновані до складу Громадської ради міжнародних експертів, створеної відповідно до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд".

Іще трьох членів до складу Комісії з питань доброчесності має делегувати Вища рада правосуддя.

Слід зазначити, що Європейський союз поки що не визначився, чи буде подавати свої кандидатури до комісії. Цю інформацію підтвердив посол ЄС в Україні Матті Маасікас в інтерв’ю "Європейській правді".

"Впевненості в тому, що ми подамо туди кандидатури, дійсно немає. Вирішальне значення матиме те, чи охопить реформа Верховний суд, і як саме вона буде проводитися", - сказав він.

Маасікас цього тижня також говорив, що Україна не зверталася до ЄС із проханням запропонувати кандидатів в комісію для відбору суддівських кадрів.

Нагадаємо, 16 жовтня Верховна Рада ухвалила Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування".

Документ, зокрема, передбачає створення Комісії з питань доброчесності та етики, яка має повноваження оцінювання членів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та суддів Верховного Суду на відповідність критеріям доброчесності та професійної етики, і, у разі виявлення невідповідності, ініціювати їхнє звільнення.