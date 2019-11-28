Макрон: без діалогу з РФ ситуація в Україні може погіршитися

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що виступає за розвиток діалогу з Російською Федерацією, аби не погіршити ситуацію в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

На спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Парижі Макрон сказав, що хоче "надати нового імпульсу" діалогу з Росією.

При цьому президент Франції вважає, що розвиток діалогу з РФ не є "сигналом слабкості або наївності".

"Наш Альянс має історію і географію. І ми з цієї причини повинні значною мірою обдумати, якими є наші відносини з Росією, оскільки Росія, безсумнівно, географічно розташована в Європі. Враховуючи сказане, я серйозно поважаю занепокоєння щодо безпекових інтересів усіх наших європейських партнерів", - заявив Макрон.

У зв'язку з цим президент Франції нагадав про чітке зобов'язання НАТО щодо політики стримування і оборони в Балтійських країнах та регіоні Чорного моря.

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"Ми усі завжди будемо дуже суворими, коли йтиметься про наш суверенітет і наших партнерів", - підкреслив Макрон.

Водночас він поставив риторичне запитання, чи відсутність діалогу з Росією "зробила європейський континент безпечнішим?".

"А чи це відповідає нашим інтересам та інтересу нашої стабільності не опікуватися справами, які стосуються питань заморожених конфліктів, і дозволити ситуації в Україні погіршитися? Я так не думаю", - сказав Макрон і додав, що діалог з Росією відповідає інтересам миру і стабільності в Європі.

"І ми працюємо над цим. І це є причиною, що разом з канцлером Меркель ми проведемо "нормандський" саміт 9 грудня, щоб і надалі працювати над реалізацією Мінських угод", - запевнив президент Франції.

Також він наголосив на необхідності працювати задля зміцнення європейського суверенітету і "побудови нової архітектури довіри та безпеки у Європі".

Макрон сказав, що з цієї ж причини в інтересах миру і стабільності необхідно вступати в діалог з Росією щодо контролю над озброєннями.