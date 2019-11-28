Макрон: без диалога с РФ ситуация в Украине может ухудшиться

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступает за развитие диалога с Российской Федерацией, чтобы не ухудшить ситуацию в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

На совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже Макрон сказал, что хочет "придать новый импульс" диалогу с Россией.

При этом президент Франции считает, что развитие диалога с РФ не является "сигналом слабости или наивности".

"У нашего Альянса есть история и география. И мы по этой причине должны в значительной мере обдумать, каковы наши отношения с Россией, поскольку Россия, несомненно, географически находится в Европе. Учитывая сказанное, я серьезно уважаю обеспокоенность интересами безопасности всех наших европейских партнеров", - заявил Макрон.

В связи с этим президент Франции напомнил о четком обязательстве НАТО относительно политики сдерживания и обороны в Балтийских странах и регионе Черного моря.

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"Мы все всегда будем очень строгими, когда речь пойдет о нашем суверенитете и суверенитете наших партнеров", - подчеркнул Макрон.

В то же время он задал риторический вопрос, сделало ли отсутствие диалога с Россией "европейский континент более безопасным?".

"А это соответствует нашим интересам и интересам нашей стабильности – не заниматься делами, которые касаются вопросов замороженных конфликтов, и позволить ситуации в Украине ухудшиться? Я так не думаю", - сказал Макрон и добавил, что диалог с Россией отвечает интересам мира и стабильности в Европе.

"И мы работаем над этим. И это является причиной, что вместе с канцлером Меркель мы проведем" нормандский "саммит 9 декабря, чтобы и дальше работать над реализацией Минских соглашений", - заверил президент Франции.

Также он отметил необходимость работать для укрепления европейского суверенитета и "построения новой архитектуры доверия и безопасности в Европе".

Макрон сказал, что по этой же причине в интересах мира и стабильности необходимо вступать в диалог с Россией по контролю над вооружениями.