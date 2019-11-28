Італійський депутат покликав кохану заміж з трибуни парламенту

Депутат ультраправої партії "Ліга" Флавіо Ді Муро зробив шлюбну пропозицію своїй коханій просто під час засідання парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

Під час розгляду законопроєкту щодо боротьби з наслідками землетрусів Ді Муро попросив слова.

"Занадто часто ми нехтуємо справжніми цінностями, людьми, які нас люблять, яких любимо ми. Мені шкода переривати роботу палати, але прошу зрозуміти, що для мене це особливий день. Елізо, ти вийдеш за мене?" - запитав депутат, продемонструвавши своїй дівчині, яка була присутня в залі засідань, і колегам-депутатам коробочку з каблучкою.

Ствердну відповідь Елізи весь зал зустрів оплесками.

Щоправда спікер парламенту Роберто Фіко не розділив ентузіазму, який запанував у залі.

"Депутате Ді Муро, я все розумію, але… використання виступу для такого для мене виглядає недоречним" - сказав він.

Зазначається, що відео незвичної шлюбної пропозиції негайно виклали на Youtube.