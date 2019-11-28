Итальянский депутат позвал любимую замуж с трибуны парламента

Депутат ультраправой партии "Лига" Флавио Ди Муро сделал брачное предложение своей возлюбленной прямо во время заседания парламента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

Во время рассмотрения законопроекта по борьбе с последствиями землетрясений Ди Муро попросил слова.

"Слишком часто мы пренебрегаем истинными ценностями, людьми, которые нас любят, которых любим мы. Мне жаль прерывать работу палаты, но прошу понять, что для меня это особый день. Элиза, ты выйдешь за меня?" - спросил депутат, продемонстрировав своей девушке, которая присутствовала в зале заседаний, и коллегам-депутатам коробочку с кольцом.

Утвердительный ответ Элизы весь зал встретил аплодисментами.

Правда спикер парламента Роберто Фико не разделил энтузиазма, который воцарился в зале.

"Депутат Ди Муро, я все понимаю, но... использование выступления для такого мне видится выглядит неуместным", - сказал он.

Отмечается, что видео необычного брачного предложения немедленно выложили на Youtube.