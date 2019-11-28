ІДІЛ заявила про причетність до катастрофи в Малі, де загинули 13 французьких військових
Терористичне угруповання "Ісламська держава" заявило в четвер, що його західноафриканське відділення спричинило зіткнення вертольотів в Малі, в якому на цьому тижні загинули 13 французьких солдатів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Ісламська держава в провінції Західна Африка" (ISWAP) заявила, що вертольоти зіткнулися після того, як один з них звернув з курсу під вогнем бойовиків ISWAP, згідно з заявою, поширеною американським сайтом Intelligence group, який відслідковує сайти джихадистів.
Водночас угруповання не надало жодних доказів для своєї заяви, зробленої через три дні після катастрофи.
Нагадаємо, 13 французьких військових загинули в Малі в результаті випадкового зіткнення двох вертольотів під час бойової операції проти джихадистів.
Загибель 13 військових - найбільші втрати французької армії з часу терористичного нападу на французьких миротворців у Бейруті в 1983 році.
Франція розпочала антитерористичну операцію "Сервал" у Малі проти радикальних ісламістських угруповань у 2013 році. З того часу загинули 38 французьких військових.