ІДІЛ заявила про причетність до катастрофи в Малі, де загинули 13 французьких військових

Терористичне угруповання "Ісламська держава" заявило в четвер, що його західноафриканське відділення спричинило зіткнення вертольотів в Малі, в якому на цьому тижні загинули 13 французьких солдатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ісламська держава в провінції Західна Африка" (ISWAP) заявила, що вертольоти зіткнулися після того, як один з них звернув з курсу під вогнем бойовиків ISWAP, згідно з заявою, поширеною американським сайтом Intelligence group, який відслідковує сайти джихадистів.

Водночас угруповання не надало жодних доказів для своєї заяви, зробленої через три дні після катастрофи.

Нагадаємо, 13 французьких військових загинули в Малі в результаті випадкового зіткнення двох вертольотів під час бойової операції проти джихадистів.

Загибель 13 військових - найбільші втрати французької армії з часу терористичного нападу на французьких миротворців у Бейруті в 1983 році.

Франція розпочала антитерористичну операцію "Сервал" у Малі проти радикальних ісламістських угруповань у 2013 році. З того часу загинули 38 французьких військових.