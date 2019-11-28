Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Європейська рада остаточно затвердила склад нової Єврокомісії

Генсек НАТО підтвердив: США скоротять внески в бюджет Альянсу, Німеччина збільшить

Чеський міністр достроково залишив РФ через дії росіян

Нова стратегія Східного партнерства повинна призвести до розширення ЄС - Ващиковський






ІДІЛ заявила про причетність до катастрофи в Малі, де загинули 13 французьких військових

Четвер, 28 листопада 2019, 20:45

Терористичне угруповання "Ісламська держава" заявило в четвер, що його західноафриканське відділення спричинило зіткнення вертольотів в Малі, в якому на цьому тижні загинули 13 французьких солдатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ісламська держава в провінції Західна Африка" (ISWAP) заявила, що вертольоти зіткнулися після того, як один з них звернув з курсу під вогнем бойовиків ISWAP, згідно з заявою, поширеною американським сайтом Intelligence group, який відслідковує сайти джихадистів.

Водночас угруповання не надало жодних доказів для своєї заяви, зробленої через три дні після катастрофи.

Нагадаємо, 13 французьких військових загинули в Малі в результаті випадкового зіткнення двох вертольотів під час бойової операції проти джихадистів.

Загибель 13 військових - найбільші втрати французької армії з часу терористичного нападу на французьких миротворців у Бейруті в 1983 році.

Франція розпочала антитерористичну операцію "Сервал" у Малі проти радикальних ісламістських угруповань у 2013 році. З того часу загинули 38 французьких військових.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua