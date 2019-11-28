ИГИЛ заявила о причастности к катастрофе в Мали, где погибли 13 французских военных

Террористическая группировка "Исламское государство" заявила в четверг, что ее западноафриканское отделение причастно к столкновению вертолетов в Мали, в котором на этой неделе погибли 13 французских солдат.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Исламское государство в провинции Западная Африка" (ISWAP) заявила, что вертолеты столкнулись после того, как один из них свернул с курса под огнем боевиков ISWAP, согласно заявлению, распространенной американским сайтом Intelligence group, который отслеживает сайты джихадистов.

В то же время группировка не предоставило никаких доказательств для своего заявления, сделанного через три дня после катастрофы.

Напомним, 13 французских военных погибли в Мали в результате случайного столкновения двух вертолетов во время боевой операции против джихадистов.

Гибель 13 военных - наибольшие потери французской армии со времени террористического нападения на французских миротворцев в Бейруте в 1983 году.

Франция начала антитеррористическую операцию "Сервал" в Мали против радикальных исламистских группировок в 2013 году. С тех пор погибли 38 французских военных.