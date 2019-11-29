На кордоні Сербії і Угорщини виявили два тунелі, якими користувалися мігранти

Угорська поліція повідомила, що виявила два тунелі, за допомогою яких мігранти потрапляли в країну з Сербії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Штаб-квартира угорської національної поліції повідомила в п'ятницю, що один тунель був виявлений в селі Асотталом, де також затримали 44 мігрантів, спійманих за використанням небезпечного проходу.

Інший тунель, в селі Чикерія, був довжиною 21,7 метра, але жодних мігрантів поблизу не помічено.

Правоохоронці розповіли, що виявили обидва тунелі незабаром після того, як було завершено їх будівництво і знову заповнили грунтом.

В 2015 році, в розпал міграційної кризи, Угорщина побудувала огорожі з колючого дроту на своїх південних кордонах, щоб зупинити потік людей, багато з яких прибували з Близького Сходу та Азії в Західну Європу.