Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Стрельба в Лондоне: ранены несколько человек

Генсек НАТО ответил Макрону: противодействовать России и бороться с терроризмом можно одновременно

Во Франции протесты против "черной пятницы": заблокированы логистические центры Amazon

Глава МИД Чехии не увидел политики в скандале с чешским министром в России






На границе Сербии и Венгрии обнаружили два тоннеля, которыми пользовались мигранты

Пятница, 29 ноября 2019, 14:31

Венгерская полиция сообщила, что обнаружила два тоннеля, с помощью которых мигранты попадали в страну из Сербии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Штаб-квартира венгерской национальной полиции сообщила в пятницу, что один тоннель был обнаружен в селе Асотталом, где также задержали 44 мигрантов, пойманных за использованием опасного прохода.

Другой тоннель, в селе Чикерия, был длиной 21,7 метра, но никаких мигрантов поблизости не замечено.

Правоохранители рассказали, что обнаружили оба тоннеля вскоре после того, как было завершено их строительство и снова заполнили грунтом.

 

В 2015 году, в разгар миграционного кризиса, Венгрия построила заборы из колючей проволоки на своих южных границах, чтобы остановить поток людей, многие из которых прибывали с Ближнего Востока и Азии в Западную Европу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Венгрия мигранты
powered by lun.ua