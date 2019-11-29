На границе Сербии и Венгрии обнаружили два тоннеля, которыми пользовались мигранты
Венгерская полиция сообщила, что обнаружила два тоннеля, с помощью которых мигранты попадали в страну из Сербии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Штаб-квартира венгерской национальной полиции сообщила в пятницу, что один тоннель был обнаружен в селе Асотталом, где также задержали 44 мигрантов, пойманных за использованием опасного прохода.
Другой тоннель, в селе Чикерия, был длиной 21,7 метра, но никаких мигрантов поблизости не замечено.
Правоохранители рассказали, что обнаружили оба тоннеля вскоре после того, как было завершено их строительство и снова заполнили грунтом.
В 2015 году, в разгар миграционного кризиса, Венгрия построила заборы из колючей проволоки на своих южных границах, чтобы остановить поток людей, многие из которых прибывали с Ближнего Востока и Азии в Западную Европу.