Глава МЗС Туреччини звинуватив Макрона у спонсоруванні тероризму

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу відкинув критику президента Франції Еммануеля Макрона щодо транскордонної операції Туреччини в Сирії проти курдських загонів YPG, заявивши, що французький лідер "спонсорує тероризм".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet daily news.

"Він вже є спонсором терористичної організації і постійно приймає їх (YPG. - Ред.) в Єлисейському палаці. Якщо він каже, що його союзник - терористична організація... мені більше нічого додати", - сказав Чавушоглу.

Міністр додав: "Макрон не може бути лідером Європи, поводячись таким чином. Зараз в Європі утворилася порожнеча, він намагається бути її лідером".

Раніше Макрон заявив, що Туреччина не може очікувати солідарності від союзників по НАТО через її операцію в Сирії.