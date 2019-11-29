У Сербії викрили мережу хорватських шпигунів

Розвідувальне управління Сербії подало в прокуратуру кримінальну скаргу відносно колишнього керівника хорватської групи з розслідування військових злочинів Ніколи Кайкича і колишнього співробітника МВС Сербії Дражена Летича за підозрою в шпигунстві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n1info.

За інформацією Агенства безпеки і інформації Сербії, що Дражен Летич, колишній співробітник МВС Сербії працював на користь Хорватії за матеріальну винагороду за наказом членів хорватських силових і політичних структур, а також осіб, які працюють під прикриттям.

"Летич є частиною мережі, що складається з кількох громадян Сербії, створеної і використовуваної в останні роки Ніколою Кайкичем, громадянином Хорватії, інспектором відділу по боротьбі з тероризмом і екстремальним насильством Департаменту поліції Вуковар-Сремска", - йдеться в заяві агентства.

Одним з напрямків діяльності мережі було розслідування воєнних злочинів під час війни в Хорватії та притягнення винних до відповідальності.

За даними агенства, 13 липня 2019 року Летич потрапив у в'язницю в рамках спільної міжнародної поліцейської операції Сербії, Хорватії, Чехії та Швейцарії в якості члена міжнародної організованої злочинної групи під керівництвом громадянина США Майкла Доковича під час спроби перевезти 600 кілограмів кокаїну вартістю близько 18 мільйонів євро з Уругваю до Швейцарії.

В той же час, Кайкич зараз знаходиться за межами Сербії і є недоступним для сербських слідчих органів.