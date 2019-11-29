МЗС Франції викликало посла Туреччини через висловлювання Ердогана про Макрона

До МЗС Франції викликали посла Туреччини після того як турецький президент Реджеп Таїп Ердоган порадив французькому колезі Еммануелю Макрону "перевірити голову".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Monde.

"Давайте прояснимо: це не заява, це образа", - відреагували у президента Франції на те, що в Єлисейському палаці назвали "останніми ексцесами Ердогана".

Як відомо, на початку листопада Макрон заявив, що Європа більше не може покладатися на захист США як союзника по НАТО. Крім того, за його словами, Європа має почати думати про себе як про "геополітичну силу", оскільки Північноатлантичний альянс нині переживає "смерть мозку".

"Звертаюся до президента Франції і скажу те ж саме на саміті НАТО. Макрон повинен перевірити власну голову, перш ніж оголошувати "смерть мозку" НАТО. Тому що ці твердження підходять лише для тих, хто переніс смерть мозку. Ви навіть не платите гроші, які потрібно заплатити НАТО", - сказав Ердоган у відповідь на ці заяви.

Читайте також За Путіна чи проти Трампа: що означають заяви Макрона про "Росію – не ворога НАТО".