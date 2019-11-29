МИД Франции вызвал посла Турции из-за высказывания Эрдогана о Макроне

В МИД Франции вызвали посла Турции после того, как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал французскому коллеге Эммануэлю Макрону "проверить голову".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde.

"Давайте проясним: это не заявление, это оскорбление", - отреагировали у президента Франции на то, что в Елисейском дворце назвали "последними эксцессами Эрдогана".

Как известно, в начале ноября Макрон заявил, что Европа больше не может полагаться на защиту США как союзника по НАТО. Кроме того, по его словам, Европа должна начать думать о себе как о "геополитическую силу", поскольку Североатлантический альянс сейчас переживает "смерть мозга".

"Обращаюсь к президенту Франции и скажу то же самое на саммите НАТО. Макрон должен проверить собственную голову, прежде чем объявлять "смерть мозга" НАТО. Потому что эти утверждения подходят только для тех, кто перенес смерть мозга. Вы даже не платите деньги, которые нужно заплатить НАТО", - сказал Эрдоган в ответ на эти заявления.

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