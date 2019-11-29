Померли двоє постраждалих від нападу на Лондонському мосту – ЗМІ
П'ятниця, 29 листопада 2019, 20:42
В результаті нападу на Лондонському мосту загинули щонайменше двоє людей.
Про це повідомляє ВВС з посиланням на джерела в уряді, передає "Європейська правда".
"Двоє громадян загинули, як і нападник" - йдеться у повідомленні.
Деякі ЗМІ повідомляють про щонайменше одного загиблого.
Раніше повідомлялося, що поліція застрелила нападника, який влаштував ножовий напад в одній з будівель біля Лондонського мосту і намагався втекти. Він помер на місці.
Також повідомлялося про кількох поранених. Зокрема, в ЗМІ наводилися дані про 5 постраждалих.
Поки офіційного підтвердження інформації про загиблих немає.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua