Померли двоє постраждалих від нападу на Лондонському мосту – ЗМІ

В результаті нападу на Лондонському мосту загинули щонайменше двоє людей.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на джерела в уряді, передає "Європейська правда".

"Двоє громадян загинули, як і нападник" - йдеться у повідомленні.

Деякі ЗМІ повідомляють про щонайменше одного загиблого.

Раніше повідомлялося, що поліція застрелила нападника, який влаштував ножовий напад в одній з будівель біля Лондонського мосту і намагався втекти. Він помер на місці.

Також повідомлялося про кількох поранених. Зокрема, в ЗМІ наводилися дані про 5 постраждалих.

Поки офіційного підтвердження інформації про загиблих немає.