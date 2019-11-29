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Померли двоє постраждалих від нападу на Лондонському мосту – ЗМІ

П'ятниця, 29 листопада 2019, 20:42

В результаті нападу на Лондонському мосту загинули щонайменше двоє людей.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на джерела в уряді, передає "Європейська правда".

"Двоє громадян загинули, як і нападник" - йдеться у повідомленні.

Деякі ЗМІ повідомляють про щонайменше одного загиблого.

Раніше повідомлялося, що поліція застрелила нападника, який влаштував ножовий напад в одній з будівель біля Лондонського мосту і намагався втекти. Він помер на місці.

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Також повідомлялося про кількох поранених. Зокрема, в ЗМІ наводилися дані про 5 постраждалих.

Поки офіційного підтвердження інформації про загиблих немає.

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