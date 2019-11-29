Скончались двое пострадавших от нападения на Лондонском мосту – СМИ
Пятница, 29 ноября 2019, 20:42
В результате нападения на Лондонском мосту погибли по меньшей мере двое людей.
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источники в правительстве, передает "Европейская правда".
"Двое граждан погибли, как и нападавший", - говорится в сообщении.
Некоторые СМИ сообщают о по меньшей мере одном погибшем.
Ранее сообщалось, что полиция застрелила нападавшего, который устроил ножевой нападение в одном из зданий возле Лондонского моста и пытался убежать. Он умер на месте.
Также сообщалось о нескольких раненых. В частности, в СМИ приводились данные о 5 пострадавших.
Пока официального подтверждения информации о погибших нет.
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