Скончались двое пострадавших от нападения на Лондонском мосту – СМИ

В результате нападения на Лондонском мосту погибли по меньшей мере двое людей.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источники в правительстве, передает "Европейская правда".

"Двое граждан погибли, как и нападавший", - говорится в сообщении.

Некоторые СМИ сообщают о по меньшей мере одном погибшем.

Ранее сообщалось, что полиция застрелила нападавшего, который устроил ножевой нападение в одном из зданий возле Лондонского моста и пытался убежать. Он умер на месте.

Также сообщалось о нескольких раненых. В частности, в СМИ приводились данные о 5 пострадавших.

Пока официального подтверждения информации о погибших нет.