У Німеччині цього року очікують меншу кількість біженців

За прогнозами, в 2019 році в Німеччині буде подано менше заяв на отримання притулку, ніж у минулому році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

У Федеральному відомстві у справах міграції та біженців (BAMF) очікують, що до кінця року буде подано не більше 145 тисяч заяв, заявив глава відомства Ханс-Екард Зоммер.

На поточний момент було подано близько 110 тисяч заяв на отримання притулку в Німеччині. Незважаючи на те, що цифри в порівнянні з 2018 роком зменшилися, Зоммер зазначив, що прохань як і раніше надходить занадто багато.

"Лише 35-38 відсотків усіх клопотань отримують схвалення. Це означає, що майже дві третини людей, які прибувають до Німеччини, не мають підстав для отримання притулку", - підкреслив шеф BAMF.

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З 2017 року Федеральне відомство у справах міграції та біженців має право аналізувати інформацію з мобільних телефонів мігрантів, якщо виникають сумніви щодо їх походження. У 2018 році відомство отримало доступ до носіїв даних у 11 400 осіб, в 3300 випадках був проведений докладний аналіз отриманої інформації. Це допомогло підтвердити походження 33 відсотків шукачів притулку, і лише в 2% випадків з'ясовувалося, що мігранти давали про себе брехливу інформацію.

Ханс-Екард Зоммер нагадав, що інформація, отримана при обробці даних з мобільних телефонів прохачів притулку, в деяких випадках передається в органи держбезпеки. За словами глави BAMF, проведення багатьох успішних операцій по боротьбі з тероризмом стало можливим завдяки переданій інформації його відомства.