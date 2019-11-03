У Франції вирує шторм "Амелі": 140 тисяч господарств без електрики, поїзди скасовані

Захід Франції в ніч з суботи на неділю накрило штормом "Амелі", через сильний вітер десятки тисяч домогосподарств знеструмлені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Помаранчевий код метеонебезпеки оголошений у 14 департаментах на заході Франції вдовж узбережжя Атлантичного океану і по сусідству з ними. На південному сході країни в двох департаментах очікуються сильні дощі.

Перші матеріальні наслідки шквалів вже відчутні. Так, що на південному заході країни 140 000 домогосподарств були позбавлені електрики.

З найбільшою силою у неділю вітер дме в затоці Аркашон, пориви сягають 163 км/год. Падіння гілок, чагарників або дерев зробило деякі дороги непрохідними. Місцеві органи влади рекомендують громадянам не брати машину і скоротити свій проїзд до максимуму.

Кілька транспортних артерій, в основному другорядних, були затоплені або перекриті деревами, що впали. У Новій Аквітанії кілька поїздів були скасовані або відкладені.