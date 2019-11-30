У Гаазі невідомий напав з ножем на покупців універмагу

Невідомий зловмисник ввечері "Чорної п’ятниці" поранив ножем трьох молодих людей на переповненій торговій вулиці в Гаазі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Інцидент трапився близько 19:45 в універмазі Hudson's Bay. Причина нападу невідома. Зловмисника зловити не вдалося, триває розшук.

Усі жертви - неповнолітні. Їх відвезли до лікарні, але того ж вечора вони змогли повернутися додому.

"Я побачив, як дві дівчини кричали і тікали. Чоловік втік. Він дуже атлетично перестрибував через лавки, щоб втекти. Він був схожий на гепарда. Люди намагалися його затримати, але це не спрацювало. Я був шокований", - сказав свідок.

Напад у Нідерландах, який наразі не пов'язують з тероризмом, стався за години після того, як чоловік, одягнений у жилет з фейковою вибухівкою, зарізав двох і поранив трьох людей у ​​Лондоні, перш ніж його застрелили офіцери. Поліція трактує це як теракт.