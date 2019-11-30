В Гааге неизвестный напал с ножом на покупателей универмага

Неизвестный злоумышленник вечером "Черной пятницы" ранил ножом трех молодых людей на переполненной торговой улице в Гааге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Инцидент произошел около 19:45 в универмаге Hudson's Bay. Причина нападения неизвестна. Злоумышленника поймать не удалось, продолжается розыск.

Все жертвы - несовершеннолетние. Их отвезли в больницу, но в тот же вечер они смогли вернуться домой.

"Я увидел, как две девушки кричали и бежали. Мужчина убежал. Он очень атлетически перепрыгивал через скамейки, чтобы убежать. Он был похож на гепарда. Люди пытались его задержать, но это не сработало. Я был шокирован", - сказал свидетель.

Нападение в Нидерландах, которое пока не связывают с терроризмом, произошла через несколько часов после того, как мужчина, одетый в жилет с фейковой взрывчаткой, зарезал двух и ранил трех человек в Лондоне, прежде чем его застрелили офицеры. Полиция трактует это как теракт.