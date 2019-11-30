Назвали ім'я лондонського нападника - раніше судимий за терористичні злочини

Британська поліція назвала чоловіка, який в п'ятницю ножем вбив двох людей у Лондоні. Це 28-річний Усман Хан, який був засуджений за терористичні злочини та вийшов із в'язниці торік.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Ця особа була відома владі, вона була засуджена 2012 року за терористичні злочини", - заявив голова контртерористичного управління британської поліції Ніл Басу.

"Його звільнили із в'язниці у грудні 2018 року за ліцензією. Очевидно, ключовою лінією розслідування є встановлення того, як він прийшов до цього нападу", - сказав Басу.

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На особу, звільнену за ліцензією, поширюються умови на тривалість покарання після виходу з в'язниці. Газета "Таймс" повідомляла, що Хан погодився носити електронний датчик.

Зловмисник здійснив напад трохи раніше 14:00, атакувавши людей у приміщенні Fishmongers’ Hall біля Лондонського мосту в самому центрі фінансового району міста - місці смертельної атаки бойовиків-ісламістів два роки тому.

Окрім чоловіка та жінки, які були вбиті, чоловік та дві жінки отримали тілесні ушкодження та залишаються у лікарні, сказав Басу.

Нагадаємо, поліція застрелила нападника. Атаку розглядають як тероризм.

Як відомо, менше ніж за тиждень, 3-4 грудня, у Лондоні відбудеться саміт НАТО.